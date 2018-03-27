В Петербурге пройдут две акции памяти погибших в Кемерове. Власти города проведут акцию «Кемерово, мы с тобой!» 27 марта в 18:00 на Дворцовой площади.

Вторая, организованная самими петербуржцами, состоится 27 марта в 19:00 на Марсовом поле.