В Петербурге пройдут две акции памяти погибших в Кемерове
В Петербурге пройдут две акции памяти погибших в Кемерове. Власти города проведут акцию «Кемерово, мы с тобой!» 27 марта в 18:00 на Дворцовой площади.
Вторая, организованная самими петербуржцами, состоится 27 марта в 19:00 на Марсовом поле.
Опубликован полный список погибших и пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 28 указом Владимира Путина был объявлен днем национального траура.
Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести. Среди них в основном дети, передает «Интерфакс», ссылаясь на слова представителя штаба, сформированного родственниками погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших, расположенном в штабе также значится 41 ребенок. Ранее говорилось о 64 погибших.
Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Здесь мы собрали все, что известно о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
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