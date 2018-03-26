В Петербурге пройдет акция памяти о погибших в Кемерове
Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле.
«Петербург, как и вся Россия, скорбит о тех, кто погиб в пожаре. Здесь нечего сказать. Но мы можем все вместе почтить память о погибших своим молчанием», - говорится о сборе в сообщении организаторов.
Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований указаны на официальном сайте организации. Также деньги можно отправить через онлайн-форму, выбрав единовременный платеж и проект «Помочь пострадавшим при пожаре». Здесь мы собрали все, что на данный момент известно о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
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