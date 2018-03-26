В Петербурге пройдет акция памяти о погибших в Кемерове

Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших в Кемерове. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле.

«Петербург, как и вся Россия, скорбит о тех, кто погиб в пожаре. Здесь нечего сказать. Но мы можем все вместе почтить память о погибших своим молчанием», - говорится о сборе в сообщении организаторов.