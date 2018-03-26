СК: охранник кемеровского ТЦ отключил пожарную сигнализацию

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове отключил пожарную сигнализацию во время происшествия, сообщает СК. Имя и местоположение сотрудника частного охранного предприятия не называется, однако в ведомстве добавляют, что сейчас решается вопрос о его задержании.

На данный момент правоохранительные органы задержали и допросили директора компании-собственника ТЦ, арендатора помещения, где по предположениям начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, отвечавшей за исправность пожарной сигнализации.

Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Ранее СК подтвердил информацию о гибели 56 человек. Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Он уточнил, что тела шести погибших находятся под завалами.