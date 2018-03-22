Белла Рапопорт: «Наконец в 2018 году в России стало неприлично оправдывать приставания»
На днях сотрудницы BBC, RTVI и «Дождя» публично рассказали о домогательствах Леонида Слуцкого, которые происходили прямо в стенах Госдумы. Комиссия по этике однако не увидела в действиях депутата нарушений. В ответ на это десятки российский СМИ объявили о бойкоте Парламента. Мы поговорили с петербургской феминисткой и журналисткой Беллой Рапопорт о том, как разворачивается первый крупный отечественный харассмент-скандал.
Реакция медиасообщества радует, но я в ярости от решения комиссии по этике Госдумы. Правительство постоянно демонстрирует наш неполноценный статус в качестве гражданок, утверждает, что любое посягательство на женскую неприкосновенность – нормально. Вспомним хотя бы закон о декриминализации домашнего насилия.
Почему об этом заговорили именно сейчас
Дело Вайнштайна спровоцировало в России странные разговоры об охоте на ведьм, люди говорили что-то вроде «Хорошо, что до нас не докатился этот феминизм, что у нас не запретили секс», на эту тему вышло много статей. Мне кажется, что у женщин, которые пострадали от домогательств, лопнуло терпение не только потому что к ним пристают, но и из-за такого рода высказываний.
Реакция медиасообщества
Союз Журналистов осудил женщин за то, что они якобы долго не рассказывали об инцидентах и вообще неправильно себя вели. Поэтому еще более удивительно, что многие СМИ сейчас в едином порыве встали на защиту коллег.
Конечно, сильно повлиял зарубежный опыт, но без тех дискуссий, которые были инициированы в России, это не было бы возможно. На Западе происходит много чего, что не находит отражения в наших реалиях. «Телочкогейт» (в подводке к статье о феминизме издание «Медуза» назвало женщин «телочками» – прим. Ред.) тоже внес свой вклад – три года назад я говорила о том, что прогрессивные медиа все еще не уважают права женщин, несмотря на то, что утверждают, что придерживаются либеральных ценностей. СМИ пытались свести обсуждения к ерунде, а сегодня мы видим совсем другую реакцию.
Как изменилось отношение к феминизму
Наконец, в 2018 году в России стало неприлично оправдывать приставания. Ко всему прочему появилась цеховая солидарность – женщины признаны полноценными коллегами, а не просто сексуальными объектами.
На Западе тоже долго ждали, прежде чем ситуация действительно изменилась. Конечно, в России проблем больше – дело даже не в правах женщин, у нас очень много других дискриминируемых групп, голосов которых не слышно. Настроения людей никак не связаны с тем, что происходит в Кремле или других административных зданиях. Все-таки за рубежом бунты провоцируют изменения, у нас же они являются только поводом для принятия более суровых законов. Создается впечатление, что там вообще не понимают, что мы – люди. Сейчас все возмутились, а депутата даже не лишили мандата.
Как будет развиваться ситуация
Мне сложно предположить, как будет развиваться ситуация: с одной стороны, политический фон меняется только к худшему, с другой – растет сознательность у людей. Что победит — неясно, но наблюдать за этим интересно. Я все-таки надеюсь, что произойдет что-то еще, и к депутату будут применены санкции. В таком случае это будет большая победа, которая вдохновит многих на дальнейшие свершения.
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