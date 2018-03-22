Белла Рапопорт: «Наконец в 2018 году в России стало неприлично оправдывать приставания»

Реакция медиасообщества радует, но я в ярости от решения комиссии по этике Госдумы. Правительство постоянно демонстрирует наш неполноценный статус в качестве гражданок, утверждает, что любое посягательство на женскую неприкосновенность – нормально. Вспомним хотя бы закон о декриминализации домашнего насилия.

Почему об этом заговорили именно сейчас

Дело Вайнштайна спровоцировало в России странные разговоры об охоте на ведьм, люди говорили что-то вроде «Хорошо, что до нас не докатился этот феминизм, что у нас не запретили секс», на эту тему вышло много статей. Мне кажется, что у женщин, которые пострадали от домогательств, лопнуло терпение не только потому что к ним пристают, но и из-за такого рода высказываний.

Реакция медиасообщества

Союз Журналистов осудил женщин за то, что они якобы долго не рассказывали об инцидентах и вообще неправильно себя вели. Поэтому еще более удивительно, что многие СМИ сейчас в едином порыве встали на защиту коллег.

Конечно, сильно повлиял зарубежный опыт, но без тех дискуссий, которые были инициированы в России, это не было бы возможно. На Западе происходит много чего, что не находит отражения в наших реалиях. «Телочкогейт» (в подводке к статье о феминизме издание «Медуза» назвало женщин «телочками» – прим. Ред.) тоже внес свой вклад – три года назад я говорила о том, что прогрессивные медиа все еще не уважают права женщин, несмотря на то, что утверждают, что придерживаются либеральных ценностей. СМИ пытались свести обсуждения к ерунде, а сегодня мы видим совсем другую реакцию.