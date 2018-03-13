Андрей Курпатов: «Либо феминистки нам врут, либо сами не ведают, что творят»

Гарвардские психологи обладают специфическим чувством юмора. Вот уже пару десятилетий они регулярно проводят один и тот же эксперимент. Юноша или девушка подходят к представителю противоположного пола и говорят: «Я давно заметил/заметила вас в этом кампусе и нахожу вас очень привлекательной/привлекательным…» После чего озвучивается одна из двух концовок: «Не хотите ли вы переспать со мной?» или «Не согласитесь ли вы на свидание со мной?»

Ирония исследователей состоит в том, что какими бы ни были на дворе времена — Буша-старшего, Клинтона, Буша-младшего, Обамы, Трампа, — респонденты всегда отвечают одинаково, и значение имеет только их пол.

100% женщин, понятное дело, решительно отметают предложение немедленного соития. Но не потому, что все эти мужчины им не нравятся. В противном случае каждая вторая не согласилась бы на свидание, а именно этот процент фиксируется в случае концовки номер два. Мужчины, разумеется, реагируют иначе. Если девушка предлагает им секс «here & now», то 70% мужчин отвечают «да». Тоже, казалось бы, предсказуемо. Изумляет другое: на свидание, однако, соглашается только половина мужчин. То есть меньше на целых 20%! И можно быть практически уверенным, что статистика в Петербурге оказалась бы очень схожа с американской, какими бы ни были на дворе времена — Григория Романова, Анатолия Собчака, Владимира Яковлева, Валентины Матвиенко или Георгия Полтавченко. Есть ли у вас объяснение этому загадочному феномену? Правильный ответ, думаю, поразит ваше воображение…