Петербуржцы запустили сервис для отправки писем в будущее

Жители Петербурге Константин Хомченко и Иван Новожилов основали сервис «черезгод.рф», с помощью которого можно отправить себе письмо в будущее, которое придет через год, точно в день отправки.

Над порталом работают всего четыре человека и, согласно счетчику на сайте, уже отправлено больше 200 тысяч писем. Это уже не первый портал, с помощью которого пользователи сети могут отправлять себе письма в будущее - например, на сайтах MailFuture и TalentedMе можно установить любую дату и отправить электронное послание.