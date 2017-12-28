Милана Кержакова: «Саша хотел жить со счастливой женой и малышом, а вместо этого — слезы и апатия»

У тебя был большой пост благодарности Саше в инстаграме, в нем ты и вспоминала, как сама поддерживала его во время развода и суда с бывшей женой, и рассказывала, как он взял на себя заботу о всей вашей семье.

В первое время мне казалось очень важным быть рядом с мамой, и мы переехали к ней на Крестовский, месяц жили все в одной квартире: мама с братом, бабушка, мы с Сашей и Темой, такого ни один мужчина долго не выдержит. К тому же Саша тогда завершал карьеру в «Зените», и мы не понимали, чем он займется дальше, — у него был свой собственный стресс, а тут еще мои скандалы и истерики. Поначалу он стойко все переносил и помогал мне. Но потом я заметила, что ему это все надоедает. И это нормально. Даже самый близкий человек может только сопереживать твоему горю, но переживать его точь-в-точь так же, как ты, — невозможно. И нормально уставать. Я помню, когда поддерживала Сашу во время его развода, в какой-то момент думала: зачем мне, молодой девушке, такие трудности? Хочется ведь, чтобы было легко и приятно. Так и Саша хотел жить со своей счастливой женой и новорожденным сыном, а вместо этого — слезы, апатия. Он спрашивал, неужели я теперь хочу всю жизнь провести в таком овощном состоянии, а я, честно говоря, вообще ничего не хотела. Хотела лежать под одеялом. И совершенно не хотела изображать счастье и искать для него причины, меня аж бесили замечания в духе: надо уметь находить повод для радости, генерировать счастье внутри себя — зачем? Весь фокус в том, что в вопросе уже содержится ответ, а если этого не замечаешь — похоже, ты в депрессии. И пока я сама себя, как барон Мюнхгаузен, не вытащила из этого болота, ни врачи, ни таблетки, ни близкие люди не могли помочь.

Если ты сейчас скажешь, что в один прекрасный день проснулась и вдруг решила быть счастливой, я точно подумаю, что это какой-то сценарий.

Конечно нет. В один прекрасный день я проснулась и взяла билет на самолет — к друзьям в Европу. Оставила трехмесячного ребенка, мужа, семью, работу. Мне все надоело. И надоело то, что все надоело. И надоело надоедать другим — сил не было совершенно. Я никому ничего не сказала и отключила телефон. Три-четыре дня вообще не выходила на связь. Моя подруга с мужем предлагали мне остаться столько, сколько потребуется. В тот момент я поняла, как велик соблазн все бросить, забыть этот кошмар и заново построить свою жизнь вдали от той кромешной тьмы, в которой я находилась. Многие люди остаются в семье из-за обязательств — я в тот момент решительно не чувствовала, что я кому-то что-то должна, наоборот, одиночество и отшельничество казались мне единственно верной для психического здоровья моделью существования: проще быть без семьи и не привязываться к людям, чтобы потом не грустить от утраты. Так я провела в размышлениях несколько дней одна, с прежней жизнью меня ничего не связывало, кроме, как оказалось, того, что я все это правда любила. Я была довольна своим браком, мне нравилась моя работа, я обожала мужа, сына и родных. Мне захотелось вернуться и сделать так, чтобы все было по-прежнему и длилось как можно дольше. Но сил, как мы помним, не было. Тогда я позвонила Саше и попросила найти для меня место, где я бы могла подольше побыть одна, накопить в себе энергию. В итоге уехала на месяц в аюрведическую клинику в Германии. Там мне наставили кучу диагнозов: невроз, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство. Но их методики лечения построены не на курсе лекарств, а на гармонизации разума: ароматерапия, массажи с маслами, веганская пища, диджитал-детокс — Интернетом можно было пользоваться не больше 30 минут в день. Полный отрыв от реального мира. С моим быстрым жизненным метаболизмом все это тянулось вечность. Пришло осознание того, что человек по своей сути одинок. Да, у нас есть привязанности и чувства к другим людям, но мы сами по себе.