Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. 72 депутата проголосовали за, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

Мы попытались разобраться, что происходит в Испании и как к ситуации относятся местные жители.