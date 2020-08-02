Торговые центры и рынки Петербурга пренебрегают санитарными и противоэпидемическими мерами. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Беглов заявил, что в торговых центрах не соблюдаются противоэпидемические требования
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Фото: Shutterstock
По словам губернатора Петербурга, он убедился в этом лично. Беглов также напомнил, что в случае нарушений необходимых правил уполномоченные органы могут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также приостановить их деятельность на срок до 90 суток.
Также глава города призвал петербуржцев соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь от заражения себя и близких. «Вместе мы справимся!» – написал он.
Напомним, Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги.
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