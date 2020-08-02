Беглов заявил, что в торговых центрах не соблюдаются противоэпидемические требования

По словам губернатора Петербурга, он убедился в этом лично. Беглов также напомнил, что в случае нарушений необходимых правил уполномоченные органы могут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также приостановить их деятельность на срок до 90 суток.