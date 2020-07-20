Bloomberg: сотни представителей российской элиты получили вакцину от коронавируса еще в апреле

Как говорят собеседники агенства, вакцину получили сотни человек, подтвердить это получилось у десятков. Так, в вакцинации поучаствовали сотрудники «Сбербанка», РФПИ, топ-менеджеры «Русала», «Фосагро» и правительственные чиновники. Были и те, кто отказался прививаться — один топ-менеджер не стал участвовать в вакцинации по совету своего лечащего врача, который посчитал, что для осознания рисков вакцинации потребуется минимум год.

Некоторые участники ранней вакцинации отметили боли в мышцах и высокую температуру после введения препарата, один из топ-руководителей отметил, что не испытал побочных эффектов. По его словам, решение сделать прививку он принял для того, чтобы «жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах».

Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал дату, когда вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот. Уже стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется на конец июля-начало августа. Предварительные итоги первого этапа показали положительный результат.

Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.