Всероссийскую перепись населения перенесли из-за пандемии коронавируса

«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года. Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — заявил глава Росстата Павел Малков, отметив, что перенос на полгода для ведомства «волне комфортный срок».

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, однако позже Росстат выступил с предложением перенести мероприятие на 2021 год из-за распространения в России новой коронавирусной инфекции. Подготовка к переписи началась еще в 2017 году, ориентировочная стоимость ее проведения оценивается в около 33 миллиардов рублей.

Девиз переписи в 2021 году — «Создаем будущее!». Принять участие в ней можно самостоятельно заполнив форму на Едином портале государственных услуг, на стационарном переписном участке, а также с помощью переписчика из дома. Для этого будут использованы планшеты на базе операционной системы «Аврора» — их планируется закупить около 360 тысяч штук максимальной стоимостью контракта в 11,5 миллиардов рублей.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 640 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.