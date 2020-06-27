В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. По предварительным данным,он совершил самоубийство. Об этом сообщают со ссылкой на источники РБК и «Интерфакс».
СМИ: глава строительной компании «Пионер» Андрей Грудин покончил собой
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Фото:Андрей Никеричев / АГН "Москва"
Как рассказал собеседник РБК, Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительной версии, это самоубийство. Согласно информации источника «Интерфакса», на месте была обнаружена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.
При этом «Ведомости» сообщают, что Грудина нашли со смертельным огнестрельным ранением. Предварительно, выстрел был произведен из законно зарегистрированного пистолета. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Москве проводит доследственную проверку, представительница ГСУ от комментариев воздержалась, уточняет издание.
В группе «Пионер» подтвердили информацию о смерти бизнесмена. «Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространенным в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием», — заявили в компании.
Андрей Грудин являлся одним из совладельцев группы «Пионер», которая занимается строительством жилья и коммерческой недвижимостью в Москве и Петербурге. Грудин возглавлял компанию с момента ее основания в 2001 году. В августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Андрея Грудина.
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