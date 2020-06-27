СМИ: глава строительной компании «Пионер» Андрей Грудин покончил собой

В группе «Пионер» подтвердили информацию о смерти бизнесмена. «Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространенным в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием», — заявили в компании.