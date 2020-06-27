Около 70 млн доз вакцины понадобится для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России. Так считает гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, сообщают РИА Новости.
Сколько доз вакцины необходимо для создания коллективного иммунитета к COVID-19 в России? Рассказывает вирусолог
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Фото: Shutterstock
«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины», — отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 1» 27 июня.
Напомним, иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавируса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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