Сколько доз вакцины необходимо для создания коллективного иммунитета к COVID-19 в России? Рассказывает вирусолог

Напомним, иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавируса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.