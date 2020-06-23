Сегодня, 23 июня, президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам. Глава страны в телетрансляции подведет предварительные итоги борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также обсудит положение дел в экономике.
Сегодня Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам по итогам борьбы с коронавирусом
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Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
«Ориентировочно в 15:00 по московскому времени президент сделает телеобращение к гражданам России. Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, впервые президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса 25 марта. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения COVID-19 в России.
2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.
8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
6 мая Путин провел совещание с главами регионов, в ходе которого обсуждался отказ от режима самоизоляции, а также других ограничений, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. С докладами выступили главный санитарный врач РФ Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
11 мая, президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства заявил, что с 12 мая режим нерабочих дней заканчивается, однако борьба с коронавирусом продолжается.
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