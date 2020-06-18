«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», — заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

С предложением сократить новогодние праздники в 2021 году выступил ранее глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в конце марта целях снижения скорости распространения коронавируса в России объявили нерабочую неделю. На этот период в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Позже Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а затем — до 11 мая.