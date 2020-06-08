Вместо возврата денег за билеты культурные учреждения смогут выдавать ваучеры

Сообщается, что проинформировать зрителя о времени проведения перенесенного мероприятия учреждения культуры должны будут не позднее 6 месяцев после открытия. В случае если это сделано не будет, организатора обяжут выплатить полную стоимость билета или ваучера. Перенести мероприятие можно не позднее чем на 18 месяцев с момента снятия режима повышенной готовности или ЧС.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, у россиян на руках осталось более семи миллионов билетов на мероприятия, отменившиеся из-за введения ограничений по коронавирусу.

6 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что новый театральный сезон этой осенью может начаться со зрителями. Мариинский театр, например, уже возобновил репетиции с соблюдением социальной дистанции: сейчас на занятиях могут присутствовать не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном.

Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей.

Ранее председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, когда городским театрам разрешат открыться. Он отметив, что даже после того, как показы будут восстановлены, наполняемость залов придется снизить, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию.



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