Статистика дня: половина занятых россиян находятся под риском сокращения и потери дохода

Авторы доклада отмечают, что последствия эпидемии коронавируса оказались сильнейшим потрясением для российского рынка и, в частности, привели к временному закрытию предприятий и падению объемов производства.

Отмечается, что 49,7% занятых граждан работают в потенциально уязвимых к последствиям COVID-19 областям. По данным Росстата, в стране всего 70 млн работающих жителей, что означает потерять постоянный доход — временно или полностью — могут около 35 млн.

Самыми уязвимыми группами граждан, по оценкам исследователей РАНХиГС, оказались:

работники наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения) — 63%,

неустойчиво занятые с зарплатой нижей прожиточного минимума или «серой» — 51%,

каждый пятый самозанятый.

Треть (34%) трудящихся россиян относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что, по оценкам исследователей, составляет для них серьезную угрозу «полной потери или существенного сокращения трудового дохода». В статистику включили работников частных предприятий старше 16 лет. В группу «уязвимых» граждан также вошла часть бюджетников, чья зарплата не превышает прожиточный минимум.

Исследователи добавляют, что наиболее уязвимы к потере работы — молодые работники до 30 лет (57%) с маленьким опытом работы и женщины (63%). Сотрудники от 50 до 59 лет, напротив, этот показатель не превышает 50% в среднем по выборке.