Почти 50% трудящихся россиян окажется под риском увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Статистика дня: половина занятых россиян находятся под риском сокращения и потери дохода
Авторы доклада отмечают, что последствия эпидемии коронавируса оказались сильнейшим потрясением для российского рынка и, в частности, привели к временному закрытию предприятий и падению объемов производства.
Отмечается, что 49,7% занятых граждан работают в потенциально уязвимых к последствиям COVID-19 областям. По данным Росстата, в стране всего 70 млн работающих жителей, что означает потерять постоянный доход — временно или полностью — могут около 35 млн.
Самыми уязвимыми группами граждан, по оценкам исследователей РАНХиГС, оказались:
- работники наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения) — 63%,
- неустойчиво занятые с зарплатой нижей прожиточного минимума или «серой» — 51%,
- каждый пятый самозанятый.
Треть (34%) трудящихся россиян относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что, по оценкам исследователей, составляет для них серьезную угрозу «полной потери или существенного сокращения трудового дохода». В статистику включили работников частных предприятий старше 16 лет. В группу «уязвимых» граждан также вошла часть бюджетников, чья зарплата не превышает прожиточный минимум.
Исследователи добавляют, что наиболее уязвимы к потере работы — молодые работники до 30 лет (57%) с маленьким опытом работы и женщины (63%). Сотрудники от 50 до 59 лет, напротив, этот показатель не превышает 50% в среднем по выборке.
Напомним, 2 июня Минтруд сообщил о 2,1 млн россиян, зарегистрировавшихся в центрах занятости безработных. По майским опросам, порядка 58% россиян сообщили о сокращении доходов. От увольнений по закону сейчас защищены только сотрудники предпенсионного возраста, однако эксперты отмечают, что эпидемия может изменить и это.
Риски потери работ также выше в областных центрах с развитой сферой услуг нежели в малых городах и селах (54% против 48% и 44,5%). Наиболее серьезные риски отметили для жителей Москвы, Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской области. Более низкие риски в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области.
Среди семей в наихудшем положении окажутся семьи с детьми (около 60%). Всего же рискуют потерять часть доходов 39% домохозяйств.
Напомним, Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что из-за потерь в мировой экономике, вызванных коронавирусом, потерять средства к существованию могут около 1,6 млрд человек. 27 мая были опубликованы подсчеты Росстата, согласно которым число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы.
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