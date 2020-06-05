Дональд Трамп объявил об отмене ограничений по коронавирусу в США

Мы открываем страну, <...> и я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — заявил Трамп. По словам главы государства, людям пора возвращаться на работы, в школы и университеты, однако он добавил, что пожилым и людям, которые находятся в зоне риска заражения коронавирусам, будет уделено особое внимание.

Он также добавил, что в стране уже готовы два миллиона вакцин от коронавируса. Их начнут применят сразу же, как закончатся клинические испытания. Трамп также назвал штаты, которые лучше других справились с эпидемией — это Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

По информации, опубликованной на сайте Белого дома, полное открытие страны и снятие ограничений будет возможно, если в стране будет в течение двух недель снижать количество новых случаев заражения коронавирусом.

Сейчас в США выявлено более 1,8 млн заболевших COVID-19. 108 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зарегистрировано более 6,6 млн случаев заражения коронавирусом.



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