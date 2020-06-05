Знакомьтесь, Елена Болюбах — руководительница кризисного центра для женщин, помогающего пострадавшим от насилия

В своей личной жизни вы сталкивались с насилием?

Мне повезло, насилия совсем не было в моей семье. Но я знала, что оно есть рядом, у меня было много подруг, с которыми это случалось и которые мне об этом рассказывали. У меня есть знакомые, которые утверждают, что никогда не видели насилия вокруг себя. Я думала: «Ну как же так? Неужели только я жила в таком окружении, а есть прекрасные люди в белых пальто, у которых замечательные тепличные подруги — одни мои крутились непонятно где». Но дело в том, что я была той девчонкой, рядом с которой было не страшно рассказать о тяжелом опыте, я могла спокойно это выслушать и поддержать. Люди рассказывают о таком только тем, кто создает впечатление человека с устойчивым стержнем. Мне можно рассказать все, что угодно, я не сломаюсь. Я сопереживаю, но сопереживаю деятельно. Вряд ли я вместе с кем-то буду плакать — сразу думаю, чем конкретно могу помочь. Сыграло роль и то, что у меня понимающие родители — у меня можно было вписываться, я устраивала девичники. Я всегда защищала девчонок, так было принято в моей семье. Ситуаций насилия я не боюсь, знаю, как в них действовать — есть много других тем, которых я боюсь, я не супергероиня, а хороша в рамках одной парадигмы. Могу простроить план выхода из самой тяжелой ситуации и реабилитации. Я уверена, что не бывает ситуаций, из которых выгрести нельзя. Почему так? У меня никогда не заканчивается интерес к жизни, я ее люблю, мне нравится упорядочивать среду, в которой я нахожусь.

Как вы оказались на факультете философии и социальных технологий Волгоградского государственного университета?

Еще в школе мне была интересна история массового героизма в Сталинградской битве, я писала об этом исследовательскую работу. Как известно, Волгоград — это город, который практически заново отстраивался после войны, и у нас понаставили множество военных памятников и танков. Я пыталась разобраться, почему люди ведут себя тем или иным образом во время военных действий. Параллельно шла чеченская война — и нас это тоже затрагивало, в школе регулярно говорили о том, что убили кого-то из выпускников. Интерес к тому, как человек ведет себя в экстремальных условиях, остался у меня надолго. В центре моих научно-практических интересов всегда находились вопросы профотбора в кризисную и экстремальную сферу: есть ли что-то общее у тех людей, которые могут долго находиться в трудных условиях или работать с очень тяжелыми жизненными историями. Я начала это исследование в 15 лет, а сейчас мне 39, и я все еще продолжаю искать золотую середину между самоотверженной помощью другим и заботой по отношению к себе.

Еще во время учебы вы начали работать на телефоне доверия. Почему?

Сразу заниматься психологическим консультированием очень трудно, потому что, к сожалению, клиенты видят в тебе прежде всего маленькую девочку, а не специалистку: есть стереотип, что психолог должен быть взрослым, желательно седым мужчиной в очках. Поэтому многие начинающие психологи нарабатывают опыт на телефоне доверия. Там я работала с третьего курса до самой аспирантуры — и дослужилась до заведующей отделением. Мой взгляд на мир эта работа не поменяла — у меня не было иллюзий.

Я пытаюсь везде построить устойчивую систему, поэтому мне казалось, что если я буду максимально вкладываться в телефон доверия, то там что-то изменится. Но по сути менять нужно было всю систему целиком. Я видела, что коллеги не совсем адекватно реагируют на рассказы женщин о насилии. Тогда у нас не было отдельных специалистов для таких случаев. В нулевых не было даже термина «домашнее насилие» — мы называли это «межличностный конфликт». Часто пострадавших было некуда перенаправить. Поэтому мне хотелось заниматься профильной помощью женщинам. Я верю, что помогать сразу всем невозможно, психолог не может быть универсальным и знать, как решаются все возможные проблемы. Я поняла, что буду максимально эффективна, оказывая помощь людям в кризисных ситуациях.