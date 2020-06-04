Как коронавирус изменил отношение россиян друг к другу? Рассказывают социологи

Согласно результатам исследования, с 2019 года доля тех, кто считает, что большинству людей можно доверять, превысила четверть (26% против прошлогодних 23%), однако при этом около 30% респондентов отмечают, что за последнее время уровень открытости россиян снизился. Своему ближайшему окружению, тем временем, готовы довериться 75% опрошенных.

Доцент факультета социальных наук Ирина Мерсиянова отмечает, что уровень обобщенного доверия — который относится к базовым ценностям — равный 26%, можно назвать фундаментальным. При этом сиюминутный индекс — оценка ситуации за последний месяц, как в случае исследования ВШЭ — развернулся к пессимизму.

При этом более половины россиян (60%) готовы помогать незнакомым в решении бытовых проблем, в том числе деньгами, вещами и личным участием. Четверть из них (26%) уже имеют подобный опыт — это в том числе подтверждает и рост пожертвований благотворительным организациям за время пандемии, о котором сообщалось ранее. Еще больше россиян отмечают, что готовы помогать и соседям: 88% с покупкой продуктов, 83% — выносить мусор.

Также сообщается, что 58% взрослых россиян готовы объединяться с другими для совместных инициатив. Поддержать оказавшихся на карантине среди них готовы 72%, а 28% это уже сделали.

«Большинство (76%) населения считают, что в ситуации самоизоляции помогать должны государственные службы, но практическую отдачу от них замечают лишь 23%. В то время как волонтеры в общественном мнении ценятся всё больше», — отмечают исследователи.



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