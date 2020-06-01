После тяжелой болезни скончалась врач-педиатр скорой помощи. Она лечилась в Боткинской больнице

Ткачева скончалась 30 мая в возрасте 58 лет. Как рассказали журналистам в пресс-службе, она долго болела и проходила лечение в Боткинской больнице, однако точный диагноз женщины уточнен не был. Причина смерти также пока не называется.

Врач высшей квалификационной категории, Татьяна Ткачева работала на 24-й станции скорой помощи с 1986 года.

За время пандемии коронавируса власти подтвердили смерти нескольких медработников. Среди них, например, врач скорой помощи Владимир Манькович и медсестра НИИ Джанелидзе Ольга Новикова.

В середине мая скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. До этого поступали сообщения о четырех смертях в НИИ им. Джанелидзе. Врач-гинеколог Лариса Веселаго, а также три медсестры — Татьяна Авдонина, Валентина Шужина и Ольга Новикова. В Петербурге скончалась санитарка НИМЦ им. Вредена с диагнозом COVID-19, в чьем свидетельстве о смерти коронавирус не указан как причина кончины. Ее семья пытается разобраться, что произошло на самом деле.



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