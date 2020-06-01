В Совфеде предложили разрешить досрочный выход на пенсию при увольнении в условиях ЧС

Информация о подобной инициативе стала известна из согласованном с руководством палаты проекте постановления Совфеда «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

В документе указано, что СФ предлагает рассмотреть возможность введения «досрочной» пенсии для россиян «в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста».