На фоне пандемии коронавируса Совет Федерации выступил с предложением ввести для россиян возможность досрочного выхода на пенсию в случае массовых увольнений при введении режима ЧС или режима повышенной готовности. Сообщается, что инициативу планируется направить в правительство РФ в ближайшее время.
В Совфеде предложили разрешить досрочный выход на пенсию при увольнении в условиях ЧС
Информация о подобной инициативе стала известна из согласованном с руководством палаты проекте постановления Совфеда «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
В документе указано, что СФ предлагает рассмотреть возможность введения «досрочной» пенсии для россиян «в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста».
Из-за того, что подобная категория граждан может из-за внешних факторов быть лишена возможности работать, в Совфеде предлагают ввести для них «страховые пенсии по старости досрочно».
Правительству также рекомендовано рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы. Вопрос об утверждении этого постановления сенаторы рассмотрят на заседании 2 июня.
Напомним, недавно историк, писатель и футуролог Юваль Ной Харари предположил, что с развитием технологий искусственного интеллекта глобальная проблема безработицы будет становиться острее.
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