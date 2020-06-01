Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — сообщил Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Напомним, что 29 мая ведомство не только предложило организовать всероссийский онлайн-выпускной, но даже назначило предварительную дату его проведения. Отмечалось, что главной частью программы станет всероссийский «Выпускной вечер», а в финальную часть события войдет петербургский ежегодный фестиваль «Алые паруса», чья судьба пока также не определена окончательно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что пока только некоторые регионы — которые уже вышли или выйдут к концу июня на третий этап снятия ограничений по коронавирусу — смогут провести выпускные вечера в очном формате. Тем временем, 25 для российских школьников также прозвенел виртуальный последний звонок.

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