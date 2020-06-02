«Пока все делается энтузиастами, — не унывает младший Пиотровский, — и в таких начинаниях нет экономической составляющей. Сначала нужно создать хороший проект, показать его, и только потом попытаться продать. Мы не бездействуем и множим свое онлайн-присутствие. Вообще, решение создавать VR-экскурсии назревало давно. Выставка главного неоэкспрессиониста нашего века Ансельма Кифера в этом формате была снята еще три года назад. Дарованные ютьюбом технологии мы используем примерно с тех пор».

Но если посчитать реальный возраст связки «Борис Пиотровский — эрмитажный диджитал», то ей в 2020-м исполнится целых 22 года. В 1998-м юный наследник династии на волонтерских началах («Кто тогда не писал html?!») участвовал в создании базы данных изображений и информационного киоска, а в 2001-м — оптимизировал систему онлайн-продажи билетов. «В то время никто еще не знал, как банковской карточкой-то пользоваться. Так что в основном опция была рассчитана на иностранцев». Затем энтузиазм Бориса распространился на соцсети: «Я уговаривал открыть ­представительства Эрмитажа во«ВКонтакте» и в фейсбуке. Слава богу, что удалось это сделать. Еще у музея есть классный твиттер, где за примерно двадцатью постами в день следит почти миллион фолловеров». Наконец, Пиотровский лоббировал присутствие ­@hermitage_museum в инстаграме. Администрация сопротивлялась отчаянно: постить картинки, когда экспонируешь картины, — это игра на понижение. Но Борис нашел решение: зарегистрировался на заре Инстаграма сам, прозондировал почву и передал аккаунт во владение штатного музейного фотографа Юрия Молодковца. Сейчас на популярной площадке ежедневно дают искусство и стримы с научными сотрудниками. И, само собой, сдабривают анонсами новых проектов.