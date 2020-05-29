Минпросвещения: Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет онлайн

Центральным мероприятием станет всероссийский «Выпускной вечер», а в финальную часть события войдет петербургский ежегодный фестиваль «Алые паруса», чья судьба пока также не определена окончательно из-за пандемии коронавируса. Пока онлайн-выпускной предложено провести 27 июня.

В сообщении Минпросвещения также отмечается, что регионы, которые к этому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести прощальные вечера в очном формате. «Также при соблюдении правил и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ» , — добавили в сообщении пресс-службы ведомства.

Всероссийская дата выпускного в вузах также назначена — он тоже состоится в режиме онлайн, но 4 июля. 25 мая для российских школьников также прозвенел виртуальный последний звонок.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, как пройдет в России Единый государственный экзамен в этом году: сдавать его будут только абитуриенты вузов, а базовую математику уже исключили из списка обязательных предметов.

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