Сбербанк опубликовал прогноз, согласно которому в начале июля в России может случить новый пик заражения COVID-19, если все жители страны перестанут соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии.
Сбербанк прогнозирует новый пик коронавируса в июле, если будут отменены ограничения
Сделать подобные предположения банку позволил эпидемиологический симулятор на основе математической модели SEIR, которая представлена на сайте Сбербанка разделе, посвященном коронавирусу.
Отмеччается, что в случае ежедневного соблюдения ограничений, введенных в целях борьбы с распространением COVID-19, уже к 10 июня число заболевших снизится до 6 418 заболевших дней. Если же режим изоляции будет нарушаться, то число возрастет до 7 875 человек, при отказе от карантинных мер в принципе — до 8 896.
В случае, если произойдет полный отказ от мер безопасности, то уже к 5 июля в России будут регистрировать ежедневно 11 785 новых случаев заражения вирусом. К 12 июля оно, предположительно, вырастет до 13 тысяч.
Если же россияне будут соблюдать ограничения и дальше, то к середине июля в стране ежедневно будут отмечать чуть больше трех тысяч новых случаев COVID-19.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. По состоянию на 28 мая, число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.