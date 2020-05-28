Сбербанк прогнозирует новый пик коронавируса в июле, если будут отменены ограничения

Сделать подобные предположения банку позволил эпидемиологический симулятор на основе математической модели SEIR, которая представлена на сайте Сбербанка разделе, посвященном коронавирусу.

Отмеччается, что в случае ежедневного соблюдения ограничений, введенных в целях борьбы с распространением COVID-19, уже к 10 июня число заболевших снизится до 6 418 заболевших дней. Если же режим изоляции будет нарушаться, то число возрастет до 7 875 человек, при отказе от карантинных мер в принципе — до 8 896.

В случае, если произойдет полный отказ от мер безопасности, то уже к 5 июля в России будут регистрировать ежедневно 11 785 новых случаев заражения вирусом. К 12 июля оно, предположительно, вырастет до 13 тысяч.

Если же россияне будут соблюдать ограничения и дальше, то к середине июля в стране ежедневно будут отмечать чуть больше трех тысяч новых случаев COVID-19.