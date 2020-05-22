Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совещания с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. рассказала, когда в России начнется массовое исследование граждан на иммунитет к коронавирусу. Ее цитату приводит «Интерфакс».
Стало известно, когда начнется массовое тестирование на иммунитет к COVID-19
«Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения — это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации», — заявила она.
По словам главы Роспотребнадзора, результаты масштабного исследования помогут стране лучше подготовиться к осени — эксперты предполагают, что с наступлением более прохладного сезона возрастет риск второй волны новых заражений коронавирусом. Напомним, во время того же совещания Владимир Путин предупредил Минздрав, что ему необходимо быть наиболее готовыми к проблемам, которые могут возникнуть в будущем.
Тем временем, анализ на антитела к COVID-19 россияне уже могут сдать в частных лабораториях. Так, сотрудники «Инвитро» недавно представили результаты собственного исследования, в котором приняли участие 40 тысяч человек. По их словам, каждый седьмой житель России имеет иммунитет к новому коронавирусу.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.