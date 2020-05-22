В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против коронавируса

Участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, у которых получится провести в стационаре несколько дней, а после приезжать в клинику на амбулаторные визиты. Добровольцам обещана денежная компенсация, а в сообщении института указано, что риски людей будут застрахованы. Для участия в отборе кандидатов желающих просят заполнить онлайн-форму заявке (она доступна по ссылке).

По словам представителей НИИ гриппа имени Смородинцева, участниками клинических испытаний не смогут стать:

беременные и кормящие женщины;

лица, переболевшие коронавирусом;

лица, злоупотребляющие алкоголем, принимающие наркотики, курящие более 10 сигарет в день;

лица, имеющие психические заболевания;

лица, имеющие хронические заболевания в фазе обострения.

Все претенденты пройдут скрининговое обследование, по результатом которого кураторы исследования будут принимать окончательное решение по участию или неучастию человека в испытаниях вакцин.

Отмечается, что пока «протоколы исследований находятся на стадии согласования». Представители НИИ обещают сообщить подробную информацию об исследованиях («в том числе информацию о сроках проведения и размере компенсационных выплат») позднее.

Первые испытания вакцины от COVID-19 на людях (пока неофициальные!) уже проведены. Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России опробовали ее на себе.



«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.