Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для исследования вакцин против коронавируса. Информация о подготовке к запуску клинических испытаний появилась в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против коронавируса
Участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, у которых получится провести в стационаре несколько дней, а после приезжать в клинику на амбулаторные визиты. Добровольцам обещана денежная компенсация, а в сообщении института указано, что риски людей будут застрахованы. Для участия в отборе кандидатов желающих просят заполнить онлайн-форму заявке (она доступна по ссылке).
По словам представителей НИИ гриппа имени Смородинцева, участниками клинических испытаний не смогут стать:
- беременные и кормящие женщины;
- лица, переболевшие коронавирусом;
- лица, злоупотребляющие алкоголем, принимающие наркотики, курящие более 10 сигарет в день;
- лица, имеющие психические заболевания;
- лица, имеющие хронические заболевания в фазе обострения.
Все претенденты пройдут скрининговое обследование, по результатом которого кураторы исследования будут принимать окончательное решение по участию или неучастию человека в испытаниях вакцин.
Отмечается, что пока «протоколы исследований находятся на стадии согласования». Представители НИИ обещают сообщить подробную информацию об исследованиях («в том числе информацию о сроках проведения и размере компенсационных выплат») позднее.
Первые испытания вакцины от COVID-19 на людях (пока неофициальные!) уже проведены. Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России опробовали ее на себе.
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