Статистика дня: антитела к COVID-19 обнаружили у каждого седьмого россиянина, сдавшего тест

Чаще всего тесты на антитела сдавали в Москве и Подмосковье (почти 50%). В Северо-Западном федеральном округе в лаборатории обратилось 14,6%. Топ-3 замыкает Поволжье (9,5%), а следом за ними идут Сибирь (8,6%) и Центральный федеральный округ (7,9%).

Положительный тест на антитела говорит о факте инфицирования коронавирусом в прошлом и сформировавшимся у человека иммунитета к нему. Отмечается, что у всех прошедших тестирования не было симптомов ОРВИ — повышенной температуры, насморка, одышки и кашля.

«Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21–28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются», — сообщили в лаборатории.

В скором времени лаборатория планирует запустить специальный раздел «Инвитро. Мониторинг». Сервис позволит отслеживать общее количество положительных тестов, их распределение по регионам и городам, а также по полу и возрасту.

На прошлой неделе комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что антитела к коронавирусу были обнаружены менее чем у 6% жителей города, которые приняли участие в добровольном тестировании. Отмечается, что это «крайне низкий» показатель. Всего в исследовании приняли участие 1276 добровольцев.

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