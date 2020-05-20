С прошением о присвоении ветерану Второй мировой войны Томасу Муру официального звания рыцаря к королеве Елизавете II обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее 100-летний британец собрал свыше 32 млн фунтов стерлингов для медиков, пройдя 100 кругов у своего дома.
Королева посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Томаса Мура, который собрал 30 млн фунтов для медиков
Congratulations Captain Tom Moore! How does Sir Tom Moore sound?🎖@captaintommoore will receive a knighthood for his fundraising achievements 👏👏 pic.twitter.com/0cO2qb0cDh— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 19, 2020
Теперь его официальное звание — капитан сэр Томас Мур. Сам Мур признается, что произведение его в рыцари он считает «невероятной честью».
«Я по-настоящему радуюсь и благоговею перед этим фактом. Я не думал, что это когда‑нибудь случится, и часто говорил, что ничего подобного не произойдет, но оно все-таки произошло. Я и правда не ожидал, что получу такое письмо», — сообщил он.
На вопрос The Telegraph, представляет ли себе Мур, как будет проходить церемония посвящение его в рыцари — которая пока отложена, так как королева временно не исполняет свои обязанности также из-за пандемии коронавируса — он рассказал, что уже думал над этим и это вселяет в него волнение: «Как это будет происходить? Как мне управиться со своим креслом? Понимаете, если я встану на одно колено — я ведь уже не смогу подняться».
В России поступком Томаса Мура вдохновилась ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева из Петербурга. За две недели она собрала 3 миллиона рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. «Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни», – сказала она.
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