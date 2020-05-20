Королева посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Томаса Мура, который собрал 30 млн фунтов для медиков



Теперь его официальное звание — капитан сэр Томас Мур. Сам Мур признается, что произведение его в рыцари он считает «невероятной честью».

«Я по-настоящему радуюсь и благоговею перед этим фактом. Я не думал, что это когда‑нибудь случится, и часто говорил, что ничего подобного не произойдет, но оно все-таки произошло. Я и правда не ожидал, что получу такое письмо», — сообщил он.

На вопрос The Telegraph, представляет ли себе Мур, как будет проходить церемония посвящение его в рыцари — которая пока отложена, так как королева временно не исполняет свои обязанности также из-за пандемии коронавируса — он рассказал, что уже думал над этим и это вселяет в него волнение: «Как это будет происходить? Как мне управиться со своим креслом? Понимаете, если я встану на одно колено — я ведь уже не смогу подняться».