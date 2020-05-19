Более трети россиян не собираются делать прививку от коронавируса Covid-19

Большинство (70%) опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, а каждый пятый (21%) готов привиться только в том случае, если появится вакцина с доказанной эффективностью. Готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин (63%), молодежи 18-24 лет (68%) и россиян в возрасте 45 лет и старше (63% среди опрошенных 45-59 лет и 70% — 60 лет и старше).

Потенциально отказались от прививки 35% жителей России — чаще всего это люди 25-44 лет. «Россияне, готовые сделать прививку от коронавируса, выражают следующие предпочтения по стране — производителю вакцины: 47% наших соотечественников предпочли бы российского производителя, 12% — иностранного, а более трети сообщили, что для них не имеет значения, чьего производства вакцина (37%)», — отмечают во ВЦИОМ.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.