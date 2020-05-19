«Чем дальше отодвинуть от молодого организма возможность соприкоснуться со злом — курением и алкоголем — тем более здоровым будет человек в будущем, у него окрепнет иммунная система. […] Тем более сейчас, когда мы говорим о здоровье, о проблемах с иммунной системой, которые выявил коронавирус. В проекте постановления есть такая запись, пожелание — восстановить тему, связанную с повышением возраста продажи спиртных напитков», — заявил Рязанский.

Как отметил глава Министерства здравоохранения России Олег Салагай, повышение минимального возраста продажи алкоголя — эффективная мера, которая не только сократит прямые риски для здоровья, но и количество ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий распития. «Известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — отметил он.

Напомним, в апреле депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах — так называемых «наливайках» площадью до 20 квадратных метров. В пояснительной записке авторы объясняют предложение необходимостью обеспечения общественного порядка и права людей на тишину и отдых в местах своего проживания и на прилегающих территориях — во дворах и на детских площадках.