«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус

В компании также отметили, что теперь у россиян появилась возможность сдать тест на коронавирус «без нашей [«Яндекса»] помощи», а они, в свою очередь, собираются «сосредоточится на других инициативах».

«Продолжим поддерживать врачей, социальных работников и благотворительные организации, которые всё ещё работают в режиме повышенной нагрузки», — гласит обращение сайте проекта, где раньше можно было оставить заявку на сдачу теста на коронавирус.

Напомним, выездное тестирование в Москве «Яндекс» организовал выездное тестирование 16 апреля. Изначально на него могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, однако с 20 апреля тесты стали бесплатными для всех. Позднее тестирование запустилось в Подмосковье, Петербурге и Иванове. За все время тестирования провериться на наличие коронавируса смогли 20 тысяч человек.

Вся процедура проходила на дому — к человеку приезжал медицинский работник, брал мазок из носа или рта, упаковывал пробы и отвезил в лабораторию. Результаты теста отправлялись на электронную почту в течение нескольких дней. Для запуска тестирования компания вместе с проектом «Помощь рядом» сформировала отдельный парк автомобилей и предоставила медработникам защитную одежду.

О том, что в столице начнется бесплатное тестирование на антитела к коронавируса сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сдавать анализ в поликлиниках жителей города начали приглашать с 15 мая.

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