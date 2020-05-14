Получить выплаты заразившимся COVID-19 медикам Петербурга стало проще. Оценивать их вину работодатели больше не могут

Информацию о заражении медика будут передавать в специально созданную комиссию он сам, также это могут сделать его работодатель или же учреждение, которое лечило заболевшего. Последнее также обяжут передавать информацию о заболевании в случае смерти медицинского работника. В предыдущей редакции постановления это должны были делать его родственники.

В случае, если медик или члены его семьи (в случае смерти) не согласны с решением рабочей комиссии, они могут подать заявление в произвольной форме в комздрав. Это новая функция, которую ранее комитет не предусматривал. Рассмотрением обращений будет заниматься специальная комиссия.

Из акта о признании медработника заразившимся или умершим вследствие COVID-19 также убрали требование оценивать в процентах оценивать его личную вину. Теперь комиссия при месте работы пострадавшего медицинского сотрудника будет указывать только дату заболевания, обстоятельства и условия, при которых он заразился.

Дополнительные выплаты, однако, положены только тем работникам, которые заразились коронавирусом при оказании непосредственной помощи пациентам с подтвержденным COVID-19. Все иные случаи исключают получение дополнительных средств медицинским персоналом.

Напомним, ранее выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей.

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