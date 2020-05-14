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Получить выплаты заразившимся COVID-19 медикам Петербурга стало проще. Оценивать их вину работодатели больше не могут

Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.

Информацию о заражении медика будут передавать в специально созданную комиссию он сам, также это могут сделать его работодатель или же учреждение, которое лечило заболевшего. Последнее также обяжут передавать информацию о заболевании в случае смерти медицинского работника. В предыдущей редакции постановления это должны были делать его родственники. 

В случае, если медик или члены его семьи (в случае смерти) не согласны с решением рабочей комиссии, они могут подать заявление в произвольной форме в комздрав. Это новая функция, которую ранее комитет не предусматривал. Рассмотрением обращений будет заниматься специальная комиссия. 

Из акта о признании медработника заразившимся или умершим вследствие COVID-19 также убрали требование оценивать в процентах оценивать его личную вину. Теперь комиссия при месте работы пострадавшего медицинского сотрудника будет указывать только дату заболевания, обстоятельства и условия, при которых он заразился. 

Дополнительные выплаты, однако, положены только тем работникам, которые заразились коронавирусом при оказании непосредственной помощи пациентам с подтвержденным COVID-19. Все иные случаи исключают получение дополнительных средств медицинским персоналом.

Напомним, ранее выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией  — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей.

 

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Рита Шмакова,
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