Отказ от бесплатной раздачи масок Беглов объяснил тем, что в Петербурге много приезжих. Пользователей соцсетей это возмутило

Слова о приезжих и жителях города губернатор произнес, когда отвечал на вопрос депутата Бориса Вишневского о том, стоит ли ждать бесплатной раздачи масок и перчаток от городского правительства.

«Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?», — сказал Беглов.

Следом он отметил, что Смольный раздаст по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным семьям, чтобы они могли приобрести маски и перчатки, которые жители Петербурга обязаны носить с 12 мая. Сообщается, что выплаты должны получить более 1,8 миллиона человек.

Однако слова Беглова о приезжих не остались незамеченными. Пользователи соцсетей остались недовольны его словми, а также напомнили, что и сам губернатор родился в Баку, а не в Петербурге. Его также спросили, платил ли он за свои средства защиты — маску и щиток, которые губернатор надевал во время посещения роддомов Петербурга. Кто-то из пользователей также отметил, что бесплатные маски жителям города не раздают для того, чтобы «они не достались солдатам НАТО».

Ранее Департамент здравоохранения города Москвы популярно объяснил, зачем и как правильно носить маски и перчатки. Также недавно вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что в петербургском метрополитене собираются установить до 200 вендинговых аппаратов со средствами индивидуальной защиты.

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