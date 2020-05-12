Зачем мы все должны носить маску и перчатки? Объясняет Департамент здравоохранения

«Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты», – рассказывает Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Отмечается, что дети также обязаны носить маски и перчатки в магазинах и других общественных местах.

Эксперты также напоминают, что медицинская маска – это индивидуальное средство защиты, которое необходимо утилизировать после двух часов непрерывного ношения. Это же следует делать и при снятии лица в принципе, так как повторное надевание маски может спровоцировать попадание коронавируса на слизистую, а значит и вероятное заражение.

Если говорить о перчатках, то они должны плотно прилегать к рукам. Тканевые перчатки можно носить весь день, а вот максимальное время носки одноразовых из нитрила составляет не более двух часов. К тому же, их необходимо протирать антисептиком во время использования и выкидывать сразу после использования. Перчатки из ткани необходимо обрабатывать с мылом, не снимая с рук. После этого их необходимо постирать при температуре 100 градусов. По словам специалистов, защитные перчатки из кожи не подойдут в данном случае в принципе – материал, из которого они сделаны, не выдержит необходимой обработки дезинфицирующими средствами.

С 12 мая в Петербурге действует масочный режим, который продлится до конца месяца. У жителей города возникло много вопросов, поэтому «Собака.ru» разобралась в том, можно ли выйти на улицу без маски, обязательно ли носить перчатки и что грозит нарушителям.

Напомним, ранее экологи рассказали, почему нельзя утилизировать медицинские маски вместе с бытовыми отходами, российское отделение Greenpeace запустило рассылку с советами о том, как оставаться экологичным даже на карантине, а весь мир задался вопросом, насколько значимы изменения в экологической обстановке, которые внесла пандемия коронавируса. «Собака.ru» и российский Greenpeace разобрались, как именно COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление.



Мы продолжаем вести трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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