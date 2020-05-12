Вероника Скворцова: 40% медиков, которые работают с COVID-19, сталкиваются с психологическими проблемами

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в «красной» зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невротизирующие факторы, примерно 10% из них страдают депрессией»,— заявила она и добавила, что у многих медиков подобное состояние вызвано «эмоциональным выгоранием».

По словам Скворцовой, врачи перестают видеть и ощущать пациентов как отдельных индивидуумов: «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы».

Однако с психологическими проблемами сталкиваются не только медики, но и пациенты. Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с COVID-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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