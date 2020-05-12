Власти Ленинградской области с 12 мая смягчили ограниченния, введеные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.
В Ленобласти разрешили работать кафе, торговым центрам и даже спортзалам, но есть условия
Согласно новому постановлению губернатора Александра Дрозденко, Ленобласть разделили на три зоны в зависимости от их эпидемиологической обстановки. Так, в красную (и самую сторгую) попали Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. В желтую — Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский. В зеленую — Сосновый Бор, а также Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы.
В красной зоне вновь открыться смогут магазины непродовольственных товаров и торговые центры, ярмарки и временные рынки. К тому же, там разрешили индивидуальные тренировки, работу дежурных групп в детских садах, салонов красоты, стоматологий и летних террас у кафе, а также посещение музеев на открытом воздухе. В желтой зоне к подобным послаблениям добавились парки развлечений и социальные учреждения для детей инвалидов. А в зеленой (помимо уже перечисленных) — кинотеатры, театры и детские кружки. Более подробная информация доступна на сайте областного правительства, а краткая таблица на официальной странице Александра Дрозденко в Instagram.
Отмечается, что все послабления могут быть отменены в случае ухудшения эпидемиологической обстановке в Ленобласти: «Будет халатность в соблюдении эпидтребований и рост заболеваемости - будет откат назад, новые закрытия, запреты и негативные последствия».
Напомним, 11 мая стало известно, что губернатор региона Александр Дрозденко уже переболел коронавирусом. Он отметил, что из-за большой загруженности отказался от госпитализации и самоизолировался дома. На пятый день врачи сообщили ему об отсутствии осложнений со стороны легких. «Это была для меня первая маленькая победа!» — отметил Дрозденко.
Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, на каких условиях и когда будут открываться небольшие магазины одежды и обуви.
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