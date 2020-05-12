В Ленобласти разрешили работать кафе, торговым центрам и даже спортзалам, но есть условия

Согласно новому постановлению губернатора Александра Дрозденко, Ленобласть разделили на три зоны в зависимости от их эпидемиологической обстановки. Так, в красную (и самую сторгую) попали Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. В желтую — Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский. В зеленую — Сосновый Бор, а также Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы.

В красной зоне вновь открыться смогут магазины непродовольственных товаров и торговые центры, ярмарки и временные рынки. К тому же, там разрешили индивидуальные тренировки, работу дежурных групп в детских садах, салонов красоты, стоматологий и летних террас у кафе, а также посещение музеев на открытом воздухе. В желтой зоне к подобным послаблениям добавились парки развлечений и социальные учреждения для детей инвалидов. А в зеленой (помимо уже перечисленных) — кинотеатры, театры и детские кружки. Более подробная информация доступна на сайте областного правительства, а краткая таблица на официальной странице Александра Дрозденко в Instagram.