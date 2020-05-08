СМИ выяснили, как проводят карантин российские миллиардеры (Спойлер: больше половины остались в России)

Так, например, стало известно, что более половины опрошенных самоизолировались в России (50 из 78). Всего в столице Британии сейчас находится семеро россиян. Еще 12 ждут окончания пандемии в Европе (преимущественно в Швейцарии — там пятеро человек), шестеро — в США, двое — в Дубае, а один — в Ташкенте.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье актуальное состояние по расчетам Forbes равно $18,4 млрд, например, почти два месяца не выезжал из Москвы соблюдает самоизоляцию и работает на «удаленке».

Крупнейший акционер LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман тоже работает из дома, но в Лондоне: «Масса времени экономится, которое тратилось на вещи, как выяснилось, совершенно необязательные. Например, переодеваться каждый день необязательно — надеваешь новую майку, и все». Однако миллиардер (его состояние оценивается в $14,3 млрд) скучает по концертам и думает, что к «нормальной жизни вернемся не раньше, чем через год».

Между столицами России и Британии летает Алексей Кузьмичев ($7,2 млрд), партнер Фридмана по LetterOne и «Альфа-Групп». В Москве у него есть пропуск от X5 Retail Group, который позволяет спокойно перемещаться по городу, а в Лондон он может вылететь в любой момент, так как у него есть вид на жительство в стране. Тем временем, его семья самоизолируется во Франции, куда бизнесмен попасть пока не может.