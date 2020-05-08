В условиях пандемии коронавируса и самоизоляции российские миллиардеры и мультимиллионеры в условиях самоизоляции стали работать еще активнее, а некоторые даже открыли для себя новые занятия. 78 предпринимателей из списка богатейших бизнесменов России опросил журнал Forbes.
СМИ выяснили, как проводят карантин российские миллиардеры (Спойлер: больше половины остались в России)
Так, например, стало известно, что более половины опрошенных самоизолировались в России (50 из 78). Всего в столице Британии сейчас находится семеро россиян. Еще 12 ждут окончания пандемии в Европе (преимущественно в Швейцарии — там пятеро человек), шестеро — в США, двое — в Дубае, а один — в Ташкенте.
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье актуальное состояние по расчетам Forbes равно $18,4 млрд, например, почти два месяца не выезжал из Москвы соблюдает самоизоляцию и работает на «удаленке».
Крупнейший акционер LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман тоже работает из дома, но в Лондоне: «Масса времени экономится, которое тратилось на вещи, как выяснилось, совершенно необязательные. Например, переодеваться каждый день необязательно — надеваешь новую майку, и все». Однако миллиардер (его состояние оценивается в $14,3 млрд) скучает по концертам и думает, что к «нормальной жизни вернемся не раньше, чем через год».
Между столицами России и Британии летает Алексей Кузьмичев ($7,2 млрд), партнер Фридмана по LetterOne и «Альфа-Групп». В Москве у него есть пропуск от X5 Retail Group, который позволяет спокойно перемещаться по городу, а в Лондон он может вылететь в любой момент, так как у него есть вид на жительство в стране. Тем временем, его семья самоизолируется во Франции, куда бизнесмен попасть пока не может.
У бизнесмена Фархата Ахмедова ($1,4 млрд) есть собственный «островок безопасности» — стоящая в порту Дубая яхта Luna, с которой он продолжает вести все свои дела через интернет.
О жизни в самоизоляции вместе с семьей рассказал другой совладелец LetterOne и «Альфа-Групп» Андрей Косогов ($1,2 млрд): «У меня никакой тоски нет в отличие от многих моих знакомых. Весь день расписан — с 7:15 утра до 10:30 вечера. Ребенок рядом, рабочие дела, заботы о доме — в хозяйственных делах приходится участвовать, мы отпустили ландшафтный персонал, рабочих, только охрана осталась. Ребенок на удаленке детсада, у него четыре раза в день занятия по 40 минут. Мы поддержали идею работы садика в удаленном режиме, в том числе материально. Ребенку нравится, он видит, как я по видеосвязи работаю, и у него тоже свое видео».
Пренебречь благодаря «проходке» московским режимом онлайн-пропусков может также основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков ($1,9 млрд). А вот основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев ($4,7 млрд) соблюдает режим самоизоляции, работает из дома и за пропуском в принципе не обращался.
Игорь Рыбаков ($1,1 млрд) же обратил внимание на ценность видео-конференций: «Зачастую онлайн-встречи становятся более живыми — здесь мы постоянно смотрим друг другу в глаза. Когда мы собираемся в офлайне, нас всегда что-то отвлекает, а здесь нет, и мы находимся в более сильном контакте».
Дмитрий Волков ($750 млн), создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com, отметил, что также много работает, общается с дочерью и раз в неделю отправляется «на тренировки по пилотированию вертолета, в основном в вечернее время», однако по его словам мог отправиться на Мальту или в Италию.
Скучающим в Монако оказался бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили ($750 млн): «Я не мог себе представить, что и такое в жизни нужно будет пройти. Самолетом или услугами бизнес-авиации я сейчас не пользуюсь. Во Францию могу к сестре поехать, передвигаюсь только из города в город, пешком или на мотоцикле, а больше никак. Конечно, я не могу приехать в Москву, хотя мне нужно, в Париж мне нужно, я не могу поехать, в Лондон мне нужно, я не могу поехать. Я никогда столько времени не сидел на одном месте. Я сижу на одном месте уже больше месяца».
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