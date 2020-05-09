98-летняя петербурженка Зинаида Корнева, собравшая 2,5 млн для врачей, — о женской участи на войне и жизни после нее

О войне

Нас обули и одели, но сначала еще не было женских вещей и предметов гигиены — только мужские. Нам даже положен был табак, но в то время девушки не курили, поэтому взамен нам давали сахар. Но позже мы получили все необходимое обмундирование, даже пояса для чулок.

В Ростовской области я стала начальником наблюдательного поста: собирала данные и передавала из зенитчикам — они настраивали свои орудия по данному курсу. Вокруг были только поля, а ближайший населенный пункт — в 4-5 км. Нам привозили продукты и муку вместо хлеба, который нужно было печь в соседнем селе. Помню движение вражеских самолетов на Сталинград — они летали по ночам на большой высоте группами. Стоял такой гул, что ночью девчонке стоять на вышке было жутко. Несмотря на условия, мы определяли самолеты правильно.

Через какое-то время мы в Ростовской области попали в окружение и стали выходить через Калмыцкую степь — а там даже укрыться негде было, а самое страшное, что не было воды. Колодцы попадались редко, да и в них воды — чуть-чуть на дне. Вы не представляете, как тяжело было жить без воды — в мешке лежали консервы, сухари, а мы не могли есть, потому что во рту и горле все высыхало. В наших войсках транспорта было мало, поэтому мы передвигались своим ходом, все вещи вешая на себя. Девочкам идти было тяжело, спать ложились втроем: одну шинель стелили, двумя накрывались. Вся земля — в бурьяне и колючках, ноги были стерты в кровь — негде было их помыть и обработать. Но все вытерпели, были молодые, крепкие и, что удивительно, почти не болели. Вышли к Волге, и когда увидели воду, побежали к ней и пили прямо из реки. А потом фельдшер лечила нам желудки — и сама страдала.