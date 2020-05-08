В НИИ им. Джанелидзе скончалась врач-гинеколог. Это уже четвертая смерть в институте за время пандемии

Лариса Веселаго работала в НИИ им. Джанелидзе с 1972 года и стала четвертой его сотрудницей, скончавшейся в период пандемии коронавируса. Однако не уточняется, болела ли она COVID-19.

Ранее профсоюз сообщал о смерти трех медсестер Валентины Шужиной, Ольги Новиковой и Татьяны Авдониной. По информации коллег и родных женщин, у них всех был подтвержден коронавирус.