Врач 1-го гинекологического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Лариса Михайловна Веселаго скончалась сегодня в Петербурге. Об этом сообщили в группе «Профсоюза и Совета сестер» института, а также информацию подтвердил главный врач Антон Повзун.
В НИИ им. Джанелидзе скончалась врач-гинеколог. Это уже четвертая смерть в институте за время пандемии
Лариса Веселаго работала в НИИ им. Джанелидзе с 1972 года и стала четвертой его сотрудницей, скончавшейся в период пандемии коронавируса. Однако не уточняется, болела ли она COVID-19.
Ранее профсоюз сообщал о смерти трех медсестер Валентины Шужиной, Ольги Новиковой и Татьяны Авдониной. По информации коллег и родных женщин, у них всех был подтвержден коронавирус.
Отмечается, что за апрель случаев заражения коронавирусом в НИИ им. Джанелидзе было 111. На условиях анонимности сотрудники рассказывали, что руководство института закрывало на карантин несколько отделений, но официально об этом не сообщало.
Ранее в Петербурге также скончалась санитарка НИМЦ травматологии и ортопедии им. Вредена Юлия Ясюлевич, у которой, по словам семьи, диагностировали коронавирус. Медика госпитализировали прямо из центра им. Вредена, который был закрыт на карантин из-за Covid-19, в больницу № 40 в Сестрорецке еще 17 апреля. Тогда состояние Юлии ухудшилось, и ее было решено перевезти в другое медучреждение.
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