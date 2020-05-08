Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии. Ему ответил Greenpeace

«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — отмечаено в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что пациенты с легкой формой COVID-19 сейчас могут лечиться на дому, а значит любой утилизированный ими предмет может быть потенциально заражен вирусом.Там также отметили, что при правильной упаковке отходов вирус, который мог на них «остаться», погибнет через три дня и не нанесет ущерба из-за того, что он неустойчив к окружающей среде.

С ответом на слова ведомства позднее выступило российское отделение Greenpeace: «Запрет на раздельный сбор мусора во время вспышки коронавирусной инфекции приведёт к ухудшению качества окружающей среды, пластиковому загрязнению и росту свалок».

Там также отметили, что европейские эксперты, где также изначально обсуждался вопрос временной отмены сортировки мусора, пришли к заключению, что сохранение этого процесса необходимо. К тому же, при соблюдении простых мероприятий, он «не несёт никакой эпидемиологической угрозы». «Собака.ru» цитирует их далее:

Отходы заболевшего собираются отдельно в плотный пластиковый мешок, который отправляется в обычный мусор, если нет сбора опасных отходов от населения.

Отходы заболевшего не должны контактировать с другими отходами и вторсырьём.

Сотрудники предприятий по обращению с отходами должны быть проинструктированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Роспотребнадзоре, тем временем, отметили, что система раздельного сбора мусора пока внедрена не во всех субъектах РФ: Во многих городах и малых населенных пунктах их сбор осуществляется в общие контейнеры со смешанными отходами. Смешанные отходы подлежат транспортировке и захоронению на полигонах компаниями, имеющими соответствующую лицензию», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее экологи рассказали, почему нельзя утилизировать медицинские маски вместе с бытовыми отходами, российское отделение Greenpeace запустило рассылку с советами о том, как оставаться экологичным даже на карантине, а весь мир задался вопросом, насколько значимы изменения в экологической обстановке, которые внесла пандемия коронавируса. «Собака.ru» и российский Greenpeace разобрались, как именно COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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