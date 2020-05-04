В Петербурге скончалась санитарка НИМЦ им. Вредена с диагнозом COVID-19. Ее включили в неофициальный список медиков-жертв пандемии

Медика госпитализировали прямо из центра им. Вредена, который был закрыт на карантин из-за COVID-19, в больницу № 40 в Сестрорецке еще 17 апреля. Тогда состояние Юлии ухудшилось и ее было решено перевезти в другое медучреждение. После этого, как отмечает Петр Ясулевич, «больше она на связь не выходила». В справочной больницы № 40 ему сообщали, что состоянии женщины тяжелой, а 1 мая с семьей связался доктор и сообщил о смерти.

Как отмечает «Доктор Питер», Юлия Ясюлевич медики подключали к аппарату ИВЛ. Муж также отметил, что при жизни сотрудница НИМЦ им. Вредена получила два положительных результата теста на коронавирус. Третий, посмертный, еще не обнародован.

Ее дочь Ксения также опубликовала пост на своей странице в Facebook и рассказала о том, что произошло с мамой. Семья женщины предполагает, что скончалась она от COVID-19, однако «система пытается сделать так, что будто моя мама не умирала от коронавируса, а умерла от двухсторонней пневмонии». По словам девушки, до официального заключения из морга «в документах было написано про коронавирус», однако после «это слово исчезло и появилась пневмония».