В Кремле анонсировали обращение Владимира Путина по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

Совещание запланировано на среду, 6 мая. На нем будут также обсуждаться меры по борьбе с COVID-19 в России.

Напомним, по итогам последнего обращения президента, которое состоялось 28 апреля, правительство должно было к 5 мая подготовить план по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции с 12 мая. Как отмечал Владимир Путин и другие представители ведомств, решение об отмене действующих ограничений будет зависеть от коронавирусной статистики в период майских праздников.

Как ранее отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, прошедшего месяца в самоизоляции недостаточно, а в борьбе с коронавирусом «нельзя остановиться на половине пути». По ее словам, введенные меры нужно продлять как минимум на 14 дней.

Напомним, впервые президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса 25 марта. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения Covid-19 в России.

2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.

8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.



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