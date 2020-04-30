В ВОЗ рассказали, когда в России могут начать снимать коронавирусные ограничения

Вуйнович напомнила, что первое и главное условия для отмены режима самоизоляции в России — постоянное падения числа новых случаев заражения коронавирусом. Представитель страны в ВОЗ также назвала предстоящие две недели «ключевыми, чтобы закончилось распространение вируса» и отметила, что «логичной датой», на которую стоит ориентироваться в этом вопросе, стоит называть 12 мая.

Она также добавила, что выход на плато не означает резкую отмену всех действующих ограничений по коронавирусу. Напротив, Вуйнович считает, что риски каждого региона стоит оценивать отдельно.

«Важно, чтобы все население понимало: все меры — физическая дистанция, дезинфекция рук, профилактика на рабочих местах — будут очень важны, чтобы мы могли справиться с коронавирусом, иначе снова начнется эта цепочка», — обратила внимание представитель ВОЗ.

Эксперт также отметила низкий процент заражения COVID-19 среди населения России старше 65 лет. По ее оценкам, этот показатель составляет 15% от всех заболевших. В частности, по данным статистики межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, этот показатель составил 30%. Также глава этой команды и директор центра им. Алмазова Евгений Шляхто также выдвинул предположение, что город выйдет на плато по коронавирусу уже к середине мая.

Напомним, 29 апреля Тедрос Адханом Гебрейесус, глава чрезвычайного комитета по коронавирусу ВОЗ, анонсировал новое совещание организации по вопросу борьбы с COVID-19. Его назначили на 30 апреля. Это будет первая встреча в подобном формате с того момента, как ВОЗ объявил наивысший уровень чрезвычайной ситуации.



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