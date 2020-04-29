ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

«Я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти три месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации», — отметил Гебрейесус. Он анонсировал доклады членов комитета, которые дадут оценку ситуации с COVID-19 в мире, а также представят обновленные рекомендации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба три месяца назад, 30 января. Однако тогда вводить ограничения на путешествия, перевозку товаров и прочие запреты предложено не было. Напротив, ВОЗ ожидали справится с новым вирусом в короткие сроки. Режим пандемии организация объявила только 11 марта.