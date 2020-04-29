Тедрос Адханом Гебрейесус, глава чрезвычайного комитета по коронавирусу ВОЗ, сообщил, что организация проведет новое совещание 30 апреля. Это будет первая встреча в подобном формате с момента объявления пандемии.
ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
«Я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти три месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации», — отметил Гебрейесус. Он анонсировал доклады членов комитета, которые дадут оценку ситуации с COVID-19 в мире, а также представят обновленные рекомендации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба три месяца назад, 30 января. Однако тогда вводить ограничения на путешествия, перевозку товаров и прочие запреты предложено не было. Напротив, ВОЗ ожидали справится с новым вирусом в короткие сроки. Режим пандемии организация объявила только 11 марта.
"It’s almost 3 months since we declared the highest emergency and that’s what was suggested by the Emergency Committee – to evaluate the evolution of the pandemic, and to advise on updated recommendations"-@DrTedros #COVID19— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 29, 2020
Недавно президент США отказался вносить взносы в организацию, мотивировав это тем, что ВОЗ, по его словам, «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Его поступок раскритиковали Евросоюз, Китай, Германия и ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отмечал, что критикующие ВОЗ страны на самом деле стараются так оправдать собственные ошибки.
При этом ранее сегодня, 29 апреля, Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что из-за потерь в мировой экономике, вызванных коронавирусом, потерять средства к существованию могут около 1,6 млрд человек.
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