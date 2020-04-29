Генконсулы Финляндии, Испании, Франции и еще 20 стран призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию



Консулы Финляндии, Израиля, Бельгии, Японии, Кипра, Румынии, Франции, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Греции, Польши, Эстонии, Италии, Сербии, Индии, Швеции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Венгрии, Швейцарии и Литвы сфотографировались с табличками, на которых написали обращения к петербуржцам.

Перед началом ролика также опубликовано групповое сообщение: «Дипломаты тесно сотрудничают с местными властями, делятся опытом борьбы с коронавирусом в своих странах, аплодируют врачам и всем медицинским работникам, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией. Понимая важность самоизоляции и мер предосторожности, дипломатический корпус Санкт-Петербурга солидарен с горожанами, призывает всех оставаться дома, думать о себе и заботиться о своих близких». Затем тот же текст дублируется на английском языке.

Трансляции, видеоролики и музыка в поддержку людей, соблюдающих режим самоизоляции, и медиков, которые борются с коронавирусом, теперь не редкость. Одно из последних крупных онлайн-событий, которое пройдет в мае — объединенный и бесплатный онлайн-кинофестиваль с командами Берлинале, «Сандэнса» и еще 18 участниками. Недавно благотворительный концерт в поддержку медработников провели движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. Там выступили Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, The Rolling Stones и другие артисты. В рамках события удалось собрать почти 128 млн долларов. Подробнее о том, как прошло восьмичасовое (!) шоу и его запись мы оставили здесь. Также глобальный онлайн-фестиваль анонсировали Warner Media — в нем примут участие Coldplay, Эд Ширан, Карди Би и еще 62 музыканта.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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