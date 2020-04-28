В Кремле анонсировали «большое выступление» президента Владимира Путина

На совещании, которое пройдет в открытом режиме, выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также ряд глав регионов. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках совещания у Путина также запланировано «большое выступление». «Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания», — отметил он.

Напомним, впервые президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса 25 марта. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения Covid-19 в России.

2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.

8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.