Акция памяти «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет в виде виртуального шествия

Для того, чтобы принять участие в виртуальном шествии, необходимо заполнить форму с информацией и добавить свою фотографию и снимок родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка» или в социальных сетях проекта. Из полученной базы будет автоматически сформирован видеоряд — по словам сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова, именно это «позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю».

Старт акции будет дан на Дальнем Востоке в 11 утра 9 мая, позже к участию присоединятся другие регионы России. «На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн... Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах», — рассказал «Интерфаксу» Макаров.

Напомним, 16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу». Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией.