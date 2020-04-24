«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев. Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией Covid-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым», — приводит «Интерфакс» слова Бутенко.

Первая смерть была зафиксирована 9 января. В городе Ухань от пневмонии умер 61-летний мужчина. Как утверждали врачи, проблемы со здоровьем у него появились еще до декабря, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Кроме того, у покойного были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Вторая смерть после заражения тогда еще неизвестным вирусом SARS-CoV-2 была зафиксирована 17 января также в китайском городе Ухань. Штамм вируса из семейства коронавирусов стал причиной кончины 69-летнего мужчины. Он умер от пневмонии 15 января, а за несколько дней до этого был госпитализирован с нарушениями функции почек и серьезными повреждениями других органов.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.